В медальном зачете продолжает лидировать сборная Японии.

На Олимпийских играх, которые принимает Япония, завершился пятый соревновательный день.

28 июля в Токио было разыграно 23 комплекта медалей.

Сборная Украины пополнить свою копилку наградами не смогла и выпала в медальном зачете за пределы топ-50.

Лидерство сохраняет сборная Японии, в активе которой уже 13 золотых медалей, 4 серебряные и 5 бронзовых. А по общему числу наград лидирует сборная США - 31.

Медальный зачет Олимпиады 28 июля

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после четвертого дня.

Автор: Антон Дударь