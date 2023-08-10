Украинский парламент призывает международные федерации отменить обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях с участием украинских и российских или беларуских спортсменов.

Верховная Рада Украины осудила дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан и призвала пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок.

За принятие соответствующей постановления (регистрационный №9554) проголосовали 320 народных депутатов. Оно вступает в силу со дня ее принятия.

В обращении к парламентам и правительствам демократических государств мира, Международному олимпийскому комитету, Международным спортивным федерациям Верховная Рада подчеркнула полную поддержку достойного поступка Харлан и осудила позорное решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской спортсменки.

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Украинский парламент призывает Федерацию фехтования полностью отменить дисквалификацию Харлан и официально извиниться.

Также ВР призывает Федерацию привлечь к ответственности всех причастных к принятию решения о дисквалификации Харлан и пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за "провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу".

"Верховная Рада Украины призывает международные спортивные федерации внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или беларуские спортсмены", - говорится в обращении.

Украинский парламент также в очередной раз призывает Международный олимпийский комитет и международные спортивные федерации отменить решение о допуске российских и беларуских спортсменов к международным спортивным соревнованиям, "поскольку провокация, совершенная против Ольги Харлан, засвидетельствовала отсутствие "нейтральных спортсменов" в Российской Федерации и Республике Беларусь".

Ольга Харлан отказалась подавать руку россиянке - что известно

Как сообщал УНИАН, 27 июля Харлан на чемпионате мира одержала победу над россиянкой Смирновой и отказалась пожать ей руку после поединка. Смирнова демонстративно ждала полчаса, сидя на стуле, чтобы Харлан вернулась и все же пожала ей руку. Но Харлан не вернулась и получила дисквалификацию от организаторов турнира.

Мировое сообщество и Украина морально поддержали Харлан после позорного решения FIE.

28 июля FIE приостановила дисквалификацию Харлан. Более того, МОК предоставил Харлан лицензию на Олимпийские игры 2024 года года в Париже.

В то же время впоследствии Харлан рассказала, что начала получать угрозы в социальных сетях. Ей, в частности присылали фото мертвых бойцов и звонили с разных номеров.

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