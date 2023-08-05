Украинская фехтовальщица также получает звонки с неизвестных номеров.

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, что начала получать угрозы в социальных сетях после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира.

"Угрозы до меня добрались. Та страна занимает полпланеты и там очень мало нормальных людей, они как-то так себя ведут. Я не могу сказать, что я этого ожидала. Хотят писать, хотят говорить - мне все равно. Но были какие-то такие сообщения, где мне присылали фото мертвых бойцов. И тогда я начала очень сильно волноваться, потому что не хочу этого видеть. Они нелюди. Были какие-то месседжи "сдохни" или что-то такое. Пытались звонить. Очень сильно, очень много. Из разных номеров и разных стран. Разнесли мне почту, там много было", - сказала Харлан для Football Hub.

Ольга Харлан не пожала руку россиянке

27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан на чемпионате мира одержала победу над россиянкой Анной Смирновой и отказалась пожать ей руку после поединка. Смирнова демонстративно ждала полчаса, сидя на стуле, чтобы Харлан повернулась и пожала руку. Ольга не вернулась и получила дисквалификацию от организаторов турнира.

Мировое сообщество и Украина в едином порыве морально поддержали Харлан после позорного решения FIE.

28 июля FIE приостановила дисквалификацию Харлан. Более того, МОК предоставил Харлан лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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