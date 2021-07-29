Звездная легкоатлетка продемонстрировала безумные эмоции.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Наш спортсмен имел прекрасную мотивацию и вдохновение в непростом заплыве, ведь на трибунах его бурно поддерживала главная болельщица - украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Марина расстроилась бронзовой медали своего возлюбленного, поскольку после рекорда Михаила в квалификации, вся страна ждала от него лишь золотую награду. Впрочем, наш пловец 1 августа попытается стать первым в заплыве на 1500 метров, который является его коронной дистанцией.

Звездные супруги вместе в браке с 2018 года.

Бех-Романчук третьего августа начнет свои выступления в Токио. Она будет прыгать в длину.

У себя на странице в Instagram Бех-Романчук написала, что гордится и безгранично любит Михаила.

"Мой бронзовый медалист Олимпиады! Ты мой герой! Я так горжусь тобой! И я знаю, что еще больше и лучше только впереди! Я всегда с тобой. Люблю безгранично".

Уже состоялась церемония награждения Романчука.

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Бронзовая медаль Романчука: факты

Михаил Романчук завоевал для Украины четвертую медаль на Олимпиаде в Токио.

Для Романчука, который уже дважды становился чемпионом Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.

Успех Романчука оказался для Украины первым в плавании с 2004 года, когда на Играх в Афинах два золота выиграла Яна Клочкова на дистанциях 200 м и 400 м комплексом, а Андрей Сердинов получил бронзу на 100 м баттерфляем.

Автор: Артем Будрин