Михаилу Романчуку не хватило 46 сотых секунды до золотой медали.

На Олимпиаде в Токио прошла церемония награждения медалями пловцов, принимавших участие в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем.

Бронзовую медаль завоевал украинец Михаил Романчук. Это уже четвертая награда для Украины в Токио.

Золото досталось представителю США, а серебро надел себе на шею итальянец.

Романчука ждет впереди заплыв на 1500 метров. 1 августа Михаил попытается таки принести для Украины золотую медаль.

Бронзовая медаль Романчука: факты

Михаил Романчук завоевал для Украины четвертую медаль на Олимпиаде в Токио.

Для 24-летнего Романчука, который уже становился чемпионом Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.

Успех Романчука оказался для Украины первым в плавании с 2004 года, когда на Играх в Афинах два золота выиграла Яна Клочкова на дистанциях 200 м и 400 м комплексом, а Андрей Сердинов получил бронзу на 100 м баттерфляем.

Автор: Артем Будрин