Американец, итальянец и украинец попали на пьедестал / фото REUTERS
На Олимпиаде в Токио прошла церемония награждения медалями пловцов, принимавших участие в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем.
Бронзовую медаль завоевал украинец Михаил Романчук. Это уже четвертая награда для Украины в Токио.
Золото досталось представителю США, а серебро надел себе на шею итальянец.
Романчука ждет впереди заплыв на 1500 метров. 1 августа Михаил попытается таки принести для Украины золотую медаль.
Бронзовая медаль Романчука: факты
- Михаил Романчук завоевал для Украины четвертую медаль на Олимпиаде в Токио.
- Для 24-летнего Романчука, который уже становился чемпионом Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.
- Успех Романчука оказался для Украины первым в плавании с 2004 года, когда на Играх в Афинах два золота выиграла Яна Клочкова на дистанциях 200 м и 400 м комплексом, а Андрей Сердинов получил бронзу на 100 м баттерфляем.