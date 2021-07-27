Михаил Романчук / фото REUTERS

24-летний украинский пловец Михаил Романчук стал победителем предыдущего заплыва на 800 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

Романчук вышел в финал соревнований с результатом 7:41.28, который является олимпийским рекордом. Украинец опередил ближайшего преследователя, немца Флориана Веллброка, который продемонстрировал результат 7:41.77.

Еще один украинец, 29-летний Сергей Фролов, занял четвертое место и также квалифицировался в финал с результатом 7:47.67.

Финал соревнований состоится в четверг, 29 июля, в 04:30 утра по киевскому времени.

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Автор: Артем Будрин