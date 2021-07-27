Михаил Романчук является надеждой Украины на золотую медаль.

24-летний украинский пловец Михаил Романчук стал победителем предыдущего заплыва на 800 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

Романчук вышел в финал соревнований с результатом 7:41.28, который является олимпийским рекордом. Украинец опередил ближайшего преследователя, немца Флориана Веллброка, который продемонстрировал результат 7:41.77.

Еще один украинец, 29-летний Сергей Фролов, занял четвертое место и также квалифицировался в финал с результатом 7:47.67.

Финал соревнований состоится в четверг, 29 июля, в 04:30 утра по киевскому времени.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Позже Костевич в паре с Олегом Омельчуком принесла Украине бронзовую медаль.

Автор: Артем Будрин