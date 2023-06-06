Элина Свитолина сообщила, что Арина Соболенко умышленно спровоцировала реакцию публики.

Во вторник, 6 июня, в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису украинка Элина Свитолина проиграла Арине Соболенко из Беларуси.

После завершения матча беларуска демонстративно ждала Элину у сетки для рукопожатия, но украинская теннисистка даже не посмотрела в ее сторону.

В результате, зрители на стадионе освистали Свитолину за отказ уважать представителей стран-агрессоров.

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На послематчевой пресс-конференции Элина Свитолина отметила, что Соболенко умышлено спровоцировала зрителей, ведь она знала о ее позиции.

Отметим, что на Ролан Гаррос-2023 Свитолина несколько раз встречалась с российскими теннисистками и ни одной не пожала руку после матча.

"Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко высказывала свою позицию.

Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да.

Моя первая реакция: "Что ты делаешь?" Потому что я же четко все говорила. Может быть, во время турниров она не сидит в соцсетях. Я несколько раз говорила, что не буду жать руки. И в первом круге она играла с Мартой. Так что все просто", - сказала Свитолина.

Добавим, что это уже второй случай на Ролан Гаррос-2023, когда болельщики освистали украинок.

Примечательно, что первый случай произошел также при участии Арины Соболенко. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису беларуска встречалась с Мартой Костюк и та тоже ей не пожала руку. Марту также освистали болельщики.

После этого инцидента украинка сказала, что не жалеет о своем решении и поступила бы так же даже после завершения войны в Украине.

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