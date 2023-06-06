Экс-первая ракетка Украины уступила Арине Соболенко в двух сетах.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина покинула Открытый чемпионат Франции по теннису.

В 1/4 финала турнира экс-первая ракетка Украины в двух сетах проиграла Арине Соболенко из Беларуси.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) - Арина Соболенко - 4:6, 4:6

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Матч продолжался 1 час 38 минут. Украинская теннисистка выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойных ошибок.

Отметим, что это была третья личная встреча теннисисток - счет 2:1 в пользу Соболенко.

Для Элины Свитолиной это был четвертый четвертьфинал Ролан Гаррос в карьере. Ранее до этой стадии она доходила в 2015, 2017 и 2020 годах. Дальше 1/4 финала украинка в рамках Открытого чемпионата Франции не проходила.

Добавим, что в следующем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису Арина Соболенко сыграет против Каролины Муховой из Чехии.

Ранее УНИАН сообщал, что опытная украинская теннисистка Леся Цуренко покинула Открытый чемпионат Франции по теннису на стадии 1/8 финала. Украинка из-за травмы снялась с матча против первой ракетки мира Иги Швентек.

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