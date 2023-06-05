Элина Свитолина поблагодарила россиянку за ее смелую позицию.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису Элина Свитолина одержала победу над российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

После игры украинка отказалась пожать руку своей сопернице, на что россиянка отреагировала одобрительно, показав большой палец.

На пресс-конференции после матча Свитолина поблагодарила Касаткину, которая ранее публично осудила военное вторжение РФ в Украину.

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"Очень благодарна ей за ту позицию, которую она заняла. Да, она действительно смелый человек, который высказался публично, что сделали не так много игроков. Она смелая", - сказала Элина Свитолина.

Стоит отметить, что после игры Касаткину освистали болельщики за то, что россиянка не пошла пожать руку Элине Свитолиной.

Позже российская теннисистка опубликовала пост в своих социальных сетях, в котором рассказала, что отказалась от рукопожатия в знак уважения к украинке.

"Вчера меня освистали за то, что я просто с уважением отнеслась к позиции соперницы и не пожала ей руку.

Мы с Элиной проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уходить из корта в такой атмосфере было худшей частью вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Постарайтесь сделать этот мир лучше", - написала Касаткина.

Добавим, что в 1/4 финала Ролан Гаррос-2023 Элина Свитолина сыграет против Арины Соболенко.

Отметим, что беларуская теннисистка отказалась осудить военное вторжение РФ в Украину.

Матч Свитолиной против Соболенко состоится во вторник, 6 июня.

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