Далее на украинку может ждать встреча с еще одной представительницей страны-террористки.

Украинка Элина Свитолина провела зрелищный матч на стадии 1/8 финала Ролан Гаррос. Она одержала победу над россиянкой, которая занимает девятое место в мировом рейтинге, Дарией Касаткиной.

Матч длился почти два часа и состоял из двух сетов. Свитолина в первой партии выиграла со счетом 6:4, а во второй сопернице довели игру до тайм-брейка. В нем сильнее была тоже украинка и одержала победу со счетом 7:5.

Это была седьмая встреча теннисисток. Свитолина в этом противостоянии ведет со счетом 7:0

Видео дня

Rolland Garros. Грунт

Париж, Франция

1/4 финала

Элина Свитолина - Дарья Касаткина 6:4, 7:6 (7:5)

Для украинки проход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" стал четвертым в ее карьере. В полуфинале этого турнира она не играла никогда.

Отметим, что в предыдущем раунде Свитолина также встречалась с россиянкой. Тогда Элина одержала победу над Анной Блинковой в трехсетовом противостоянии. В обоих случаях украинка не подавала руки после матча с представительницами РФ.

Следующей соперницей Свитолиной может стать также теннисистка из страны-террористки. Элина встретится с победительницей пары Слоун Стивенс (WTA30, США) – Арина Сабаленко (WTA2, Беларусь).

Добавим, что в одиночном разряде турнира до сих пор соревнуется еще одна украинка – Леся Цуренко. Свой матч 1/8 финала она проведет завтра, 5 июня. Ее соперницей будет первая ракетка мира Ига Свентек из Польши.

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