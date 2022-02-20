Некоторые крупные российские издания представили альтернативный медальный зачет Олимпиады в Пекине.

В воскресенье, 20 февраля, завершились соревнования зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Были разыграны все 109 комплектов медалей и стал известный итоговый медальный зачет ОИ-2022. Согласно официальной версии Норвегия заняла первое место, Германия - второе и Китай - третье.

Однако, появились и другие версии итогового медального зачета. К примеру, крупные российские спортивные издания Eurosport и МатчТВ в своих социальных сетях представили альтернативный вариант, согласно которому ОКР (сборная Олимпийского комитета России) заняла второе место.

В сети данную инициативу росСМИ большинство пользователей высмеяли, но нашлись и те, кто поддержал. Вашему вниманию некоторые комментарии со страницы издания Eurosport Russia:

"Такой страны как Россия на Олимпиаде не существует... Есть ОКР!!! Так что росслабтесь)))) они пустое место,их нет)))!!!".

"Кто так считает? - Пропагандисты, которые л*жут президенту"

"России нет, есть окр"

"Евроспорт-Россия Супер! Точно также ведет правильный медальный подсчет и телеканал Матч ТВ и все здравомыслящие люди страны".

"Эта таблица мне нравится больше, чем та, где учитывается качество медалей. В той таблице Россия пока на 8-м месте. Мало золотых медалей. По количеству серебряных и бронзовых медалей опережаем всех".

"Так считают же по золотым медалям, разве нет?" - В россии - нет))".

"Очень жаль, что путляр довел такую страну до такого состояния. Росии на Олимпийских играх нет - есть какаято охр."

"Еврик передавай привет матчу. Принципиальная отписка."

"Если считать по количеству бронзовых медалей, то первое."

Добавим, что официальный сайт Игр-2022 в Пекине, как и остальные официальные ресурсы, в медальном зачете всегда используют в первую очередь сортировку по золотым медалям, так как чемпион Олимпиады всегда имел больший вес, чем серебряный или бронзовый призер.

В официальном медальном зачете ОКР финишировала на Олимпиаде на 9-й строчке.

Напомним, на Олимпиаде-2022 Украина завоевала всего одну медаль - серебро в лыжной акробатике выиграл фристайлист Александр Абраменко.

Сборная Норвегии, которая заняла первое место в итоговом медальном зачете, установила абсолютный рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых наград - 16.

На ОИ-2022 в Пекине двое украинских спортсменок попались на допинге - лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько.

Главным скандалом Олимпиады-2022 стал допинг-скандал российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на позитивный тест на допинг ее допустили до соревнований в Пекине решением CAS. Это вызвало большой резонанс и некоторые фигуристы выступили за то, чтобы ввести возрастные ограничения на Олимпийских играх.

Олимпиада-2022: главное