В воскресенье, 20 февраля, завершились соревнования зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Были разыграны все 109 комплектов медалей и стал известный итоговый медальный зачет ОИ-2022. Согласно официальной версии Норвегия заняла первое место, Германия - второе и Китай - третье.
Однако, появились и другие версии итогового медального зачета. К примеру, крупные российские спортивные издания Eurosport и МатчТВ в своих социальных сетях представили альтернативный вариант, согласно которому ОКР (сборная Олимпийского комитета России) заняла второе место.
В сети данную инициативу росСМИ большинство пользователей высмеяли, но нашлись и те, кто поддержал. Вашему вниманию некоторые комментарии со страницы издания Eurosport Russia:
- "Такой страны как Россия на Олимпиаде не существует... Есть ОКР!!! Так что росслабтесь)))) они пустое место,их нет)))!!!".
- "Кто так считает? - Пропагандисты, которые л*жут президенту"
- "России нет, есть окр"
- "Евроспорт-Россия Супер! Точно также ведет правильный медальный подсчет и телеканал Матч ТВ и все здравомыслящие люди страны".
- "Эта таблица мне нравится больше, чем та, где учитывается качество медалей. В той таблице Россия пока на 8-м месте. Мало золотых медалей. По количеству серебряных и бронзовых медалей опережаем всех".
- "Так считают же по золотым медалям, разве нет?" - В россии - нет))".
- "Очень жаль, что путляр довел такую страну до такого состояния. Росии на Олимпийских играх нет - есть какаято охр."
- "Еврик передавай привет матчу. Принципиальная отписка."
- "Если считать по количеству бронзовых медалей, то первое."
Добавим, что официальный сайт Игр-2022 в Пекине, как и остальные официальные ресурсы, в медальном зачете всегда используют в первую очередь сортировку по золотым медалям, так как чемпион Олимпиады всегда имел больший вес, чем серебряный или бронзовый призер.
В официальном медальном зачете ОКР финишировала на Олимпиаде на 9-й строчке.
Напомним, на Олимпиаде-2022 Украина завоевала всего одну медаль - серебро в лыжной акробатике выиграл фристайлист Александр Абраменко.
Сборная Норвегии, которая заняла первое место в итоговом медальном зачете, установила абсолютный рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых наград - 16.
На ОИ-2022 в Пекине двое украинских спортсменок попались на допинге - лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько.
Главным скандалом Олимпиады-2022 стал допинг-скандал российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на позитивный тест на допинг ее допустили до соревнований в Пекине решением CAS. Это вызвало большой резонанс и некоторые фигуристы выступили за то, чтобы ввести возрастные ограничения на Олимпийских играх.
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине прошли с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляли 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- На этих Олимпийских играх участие приняла 91 страна. Впервые на Играх были представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- Все виды спорта на Олимпиаде-2022: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.
- На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.
- Следующая зимняя Олимпиада 2026 состоится в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.