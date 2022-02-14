Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Российская фигуристка Камила Валиева, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, сможет выступить в личном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

CAS отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые просили отстранить Валиеву от соревнований на время расследования.

Заметим, что CAS рассматривал лишь вопрос, сможет ли Камила выступить 15 февраля в короткой программе фигурного катания Олимпиады-2022, то есть в личном турнире. А вот вопрос, отберут ли у Олимпийского комитета России золотые медали командного турнира, будет решаться на другом судебном процессе.

Также судебные инстанции позже вынесут вердикт относительно последствий положительной допинг-пробы Валиевой.

Ранее в США прокомментировали допинг-скандал, в эпицентр которого попала Валиева.

Камила Валиева: допинг-скандал 15-летней фигуристки