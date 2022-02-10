Американцы раскритиковали Международный олимпийский комитет.

В США прокомментировали допинговый скандал на Олимпиаде-2022 в Пекине, в ходе которого 15-летнюю россиянку Камилу Валиеву обвинили в нарушении антидопинговых правил.

Глава Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс в комментарии для Yahoo Sports подчеркнула, что спорт должен быть чистым:

"Для спортсменов всего мира очень важно, чтобы ценности олимпийского движения выстояли, а одна из важнейших ценностей - это чистота спорта. Все спортсмены сегодня расстроены, поскольку, возможно, эту рану снова вскрыли".

Американский журналист Дэн Ветзель более эмоционально прошелся по россиянам:

"Эта Олимпиада и так уже была наполнена заголовками о геноциде и рабстве, политике и пропаганде, об изоляторах и драконовских протоколах, поэтому будет неудивительно, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что ее накачали".

"МОК официально запретил России выступать на Играх-2022 из-за государственного допингового режима, который обманул десятки спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи-2014".

"Но при этом МОК превратил это отстранение в насмешку, позволив российским спортсменам выступать под флагом ОКР. Это те же люди, те же цвета и, возможно, тот же настрой победить любой ценой. Даже если эту 15-летнюю девочку Валиеву дисквалифицируют, как кто-то сможет выйти на один лед с ее партнерами без тонны подозрений?", - сказал Ветзель.

Читайте такжеРоссийская фигуристка после победы на Олимпиаде выругалась в прямом эфире (видео)

Сперва была информация, что у сборной ОКР заберут золотые медали, однако официального вердикта нет и остается ждать, чем эта история завершится.

Добавим, что в командном турнире по фигурному катанию ОКР выиграли золото, серебро завоевали США, а бронзу - Япония. Кроме Валиевой, в составе ОКР выступали также Марк Кондратюк, спортивный дуэт Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный тандем Виктория Синицына - Никита Кацалапов.

Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине-2022 россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили на аббревиатуру сборная ОКР, то есть сборная олимпийского комитета России.

Камила Валиева: допинг-скандал 15-летней фигуристки