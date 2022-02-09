Российскую фигуристку Камилу Валиеву не допустят к личному турниру Олимпийских игр-2022 из-за допинга.
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Больше того, источник сообщил, что сборная олимпийского комитета России по фигурному катанию будет лишена золотых медалей. В командном выступлении сборная ОКР (в составе которой была Валиева) выиграла командный олимпийский турнир. Теперь золотые медали, по версии источника, у россиян заберут. Официальный вердикт вынесут позже.
Добавим, что серебро завоевали США, а бронзу - Япония. Кроме Камилы, в составе ОКР выступали также Марк Кондратюк, спортивный дуэт Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный тандем Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
Если ОКР лишат золотых медалей в командных соревнованиях по фигурному катанию, то они вылетят из первой десятки в медальном зачете. ОКР рискует опуститься с восьмого места на одиннадцатое.
Напомним, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине-2022 россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили на аббревиатуру сборная ОКР, то есть сборная олимпийского комитета России.
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Камила Валиева: допинг-скандал 15-летней фигуристки
- В случае доказательства вины Камилы будут применены смягченные санкции из-за ее юного возраста. Валиева не достигла 16 лет, поэтому попадает в категорию "защищенных персон".
- Вещество, которое нашли в пробе фигуристки, это триметазидин. Этот препарат используют для лечения сердца. Он не влияет на спортивные успехи и улучшения достижений в спорте.