А Камилу Валиеву дисквалифицируют на личный турнир Игр в Пекине.

Российскую фигуристку Камилу Валиеву не допустят к личному турниру Олимпийских игр-2022 из-за допинга.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Больше того, источник сообщил, что сборная олимпийского комитета России по фигурному катанию будет лишена золотых медалей. В командном выступлении сборная ОКР (в составе которой была Валиева) выиграла командный олимпийский турнир. Теперь золотые медали, по версии источника, у россиян заберут. Официальный вердикт вынесут позже.

Добавим, что серебро завоевали США, а бронзу - Япония. Кроме Камилы, в составе ОКР выступали также Марк Кондратюк, спортивный дуэт Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный тандем Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Если ОКР лишат золотых медалей в командных соревнованиях по фигурному катанию, то они вылетят из первой десятки в медальном зачете. ОКР рискует опуститься с восьмого места на одиннадцатое.

Напомним, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине-2022 россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили на аббревиатуру сборная ОКР, то есть сборная олимпийского комитета России.

Читайте такжеРоссийская фигуристка после победы на Олимпиаде выругалась в прямом эфире (видео)

Камила Валиева: допинг-скандал 15-летней фигуристки