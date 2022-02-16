Александр Абраменко стал призером в мужской лыжной акробатике.

На Олимпийских играх в Пекине прошли финальные соревнования в мужской лыжной акробатике.

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко заработал 116,50 баллов и занял второе место. Это первая награда для Украины на этой Олимпиаде в Пекине.

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Фристайл. Мужчины. Акробатика

1. Ци Гуанпу (Китай) – 129,00

2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50

3. Илья Буров (ОКР) – 114,3

Абраменко стал единственным украинским спортсменом, который завоевал награды на двух зимних Олимпийских играх. Это вторая олимпийская награда в истории Украины во фристайле. На Играх в Пхенчхане-2018 Абраменко завоевал золото.

Олимпиада-2022: что нужно знать

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное