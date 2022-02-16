На Олимпийских играх в Пекине прошли финальные соревнования в мужской лыжной акробатике.
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко заработал 116,50 баллов и занял второе место. Это первая награда для Украины на этой Олимпиаде в Пекине.
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Фристайл. Мужчины. Акробатика
1. Ци Гуанпу (Китай) – 129,00
2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50
3. Илья Буров (ОКР) – 114,3
Абраменко стал единственным украинским спортсменом, который завоевал награды на двух зимних Олимпийских играх. Это вторая олимпийская награда в истории Украины во фристайле. На Играх в Пхенчхане-2018 Абраменко завоевал золото.
Олимпиада-2022: что нужно знать
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх теперь уже девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.