Российских фигуристов до сих пор не наградили золотом Олимпиады из-за скандала с допингом.

15-летняя представительница сборной олимпийского комитета России Камила Валиева сдала положительный тест на допинг.

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с официальным заявлением о ситуации, подтвердив наличие положительной допинг-пробы у российской спортсменки.

Отмечается, в образце, взятом на соревнованиях в чемпионате России в декабре, был выявлен положительный аналитический результат запрещенного вещества триметазидина, который является аналогом всем известного мельдония. После этого спортсменка была временно отстранена.

Валиева оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) подал протест в Арбитражный спортивный суд Лозанны (CAS) с целью оставить в силе устранение.

"Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). МОК воспользуется своим правом подать апелляцию, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором спортсменка должна принять участие (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года)", - говорится в сообщении Международного агентства тестирования.

Выездная комиссия CAS рассмотрит дело Валиевой не позднее 15 февраля, то есть до старта личного турнира фигуристок на Олимпиаде.

Если вина Валиевой или тренерского штаба ОКР будет доказана, то их могут лишить "золота", которое они завоевали в командных соревнованиях. В настоящее время церемонию награждения поставили на паузу из-за ситуации с допингом.

Напомним, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине-2022 россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили на аббревиатуру сборная ОКР, то есть сборная олимпийского комитета России.

Камила Валиева: допинг-скандал 15-летней фигуристки