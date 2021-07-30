Успех в плавании, неудача в стрельбе и упущенный шанс на медаль в дзюдо.

В седьмой день Олимпиады в Токио был разыгран 21 комплект медалей. Украинская сборная пополнить свою копилку не смогла и в медальном зачете опустилась на 58-е место.

Итоги выступления украинских спортсменов 30 июля

Плавание

Михаил Романчук вновь выиграл квалификацию - на этот раз на своей коронной дистанции 1500 метров. Он прошел в финал с первого места с результатом 14.45,99. Еще один украинец Сергей Фролов стал шестым и также квалифицировался в финал, который состоится 31 июля.

На дистанции 50 метров вольным стилем Владислав Бухов прошел в полуфинал, выиграв свой заплыв и показав общий пятый результат среди 16 пловцов, которые преодолели квалификацию.

Дзюдо

Ближе всех у Украины в этот день к медали был дзюдоист Яков Хаммо. В весовой категории свыше 100 кг он добрался до поединка за бронзовую медаль, но там уступил представителю ОКР.

Ангелина Каланина преодолела первый раунд, но вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв турецкой спортсменке.

Стрельба

Знаменосец украинской сборной Елена Костевич не смогла выйти в финал в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 25 метров. После второго раунда квалификации она опустилась с 6-го на 23-е место, а в финал прошли восемь лучших.

Фехтование

Украинские шпажисты (Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкарь и Анатолий Герей), действующие вице-чемпионы мира в командных соревнованиях проиграли в 1/4 финала команде Китая. Затем Украина победила Италию, но уступила Франции в матче за 5-6 места.

Легкая атлетика

Здесь во всех видах украинцы не смогли добиться положительного результата. Андрей Проценко не квалифицировался в финал в прыжках в высоту, Никита Нестеренко - в метании диска, Ольга Голодная - в метании ядра, Ольга Саладуха - в тройном прыжке, а украинские бегуны (Никита Барабанов, Катерина Климюк, Алина Логвиненко и Александр Погорилко) не прошли в финал в смешанной эстафете 4 по 400 метров.

Бокс

Единственная представительница Украины в боксерском турнире Анна Лысенко вылетела, проиграв на стадии 1/4 финала. Она уступила представительнице Турции Бусеназ Сурменели единогласным решением судей.

Прыжки в воду

Украинки Анна Письменская и Виктория Кесарь не смогли пройти в финал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Кесарь стала 23-й, а Письменская - 24-й. В полуфинал прошли 18 лучших спортсменок.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Антон Дударь