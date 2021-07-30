Михайло Романчук / фото REUTERS

На Олимпиаде в Токио состоялись полуфинальные заплывы на 1500 метров вольным стилем за выход в финал. Украину представляли Сергей Фролов и Михаил Романчук. Для обоих эта дистанция является коронной.

Фролов в своем заплыве продемонстрировал третий результат с лучшим личным временем на дистанции. А Романчук в своем заплыве финишировал первым.

Оба вышли в финал, который состоится 1 августа.

Ранее Романчук в заплыве 800 метров вольным стилем принес Украине бронзовую награду.

Отметим, что также состоялся заплыв на 50 метров вольным стилем, где от Украины принимал участие 19-летний Владислав Бухов. Юноша уверенно выиграл свой заплыв и квалифицировался в полуфинал, который пройдет 31 июля.

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Автор: Артем Будрин