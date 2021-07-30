Украина сохраняет серьезные надежды на золотую медаль в этой дисциплине.

На Олимпиаде в Токио состоялись полуфинальные заплывы на 1500 метров вольным стилем за выход в финал. Украину представляли Сергей Фролов и Михаил Романчук. Для обоих эта дистанция является коронной.

Фролов в своем заплыве продемонстрировал третий результат с лучшим личным временем на дистанции. А Романчук в своем заплыве финишировал первым.

Оба вышли в финал, который состоится 1 августа.

Ранее Романчук в заплыве 800 метров вольным стилем принес Украине бронзовую награду.

Отметим, что также состоялся заплыв на 50 метров вольным стилем, где от Украины принимал участие 19-летний Владислав Бухов. Юноша уверенно выиграл свой заплыв и квалифицировался в полуфинал, который пройдет 31 июля.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин