Анна Лысенко побила представительницу Марокко.

Украинка Анна Лысенко победила представительницу Марокко Умаиму Белахбиб в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу.

Лысенко выступает в весовой категории до 69 кг. Белахбиб - достойная соперница, ведь она завоевала золотую медаль на чемпионате Африки в 2017 году.

В 1/4 финала 30 июля Лысенко померится силами с Бусеназ Сюрменелли, которая защищает честь Турции.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. А потом Костевич в паре с Олегом Омельчуком получила бронзовую награду в смешанных командах.

Автор: Артем Будрин