Бой Анны Лысенко (справа) и Умаимы Белахбиб / фото REUTERS

Украинка Анна Лысенко победила представительницу Марокко Умаиму Белахбиб в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу.

Лысенко выступает в весовой категории до 69 кг. Белахбиб - достойная соперница, ведь она завоевала золотую медаль на чемпионате Африки в 2017 году.

В 1/4 финала 30 июля Лысенко померится силами с Бусеназ Сюрменелли, которая защищает честь Турции.

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Автор: Артем Будрин