Завершилась первая неделя Олимпийских игр в Токио. 30 июля был разыгран 21 комплект наград в 13 видах спорта.
Сборная Китая по итогам дня укрепила свое лидерство в медальном зачете. У китайцев - 19 золотых наград, они оторвались от Японии на два золота.
Японская сборная, к слову, установила рекорд страны на Олимпиадах, завоевав 17 золотых медалей.
По итогам дня в топ-10 ворвались Нидерланды, а Италия выпала из десятки лучших.
Сборная Украины завоевать новые медали не смогла и в олимпийском зачете потеряла еще четыре позиции. С четырьмя бронзовыми наградами Украина располагается на 58-й строчке.
Медальный зачет Олимпиады в Токио
Олимпиада-2020: главное
Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".
На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Олимпийские игры: медальный зачет после шестого дня.