Украина продолжает падение в медальном зачете.

Завершилась первая неделя Олимпийских игр в Токио. 30 июля был разыгран 21 комплект наград в 13 видах спорта.

Сборная Китая по итогам дня укрепила свое лидерство в медальном зачете. У китайцев - 19 золотых наград, они оторвались от Японии на два золота.

Японская сборная, к слову, установила рекорд страны на Олимпиадах, завоевав 17 золотых медалей.

По итогам дня в топ-10 ворвались Нидерланды, а Италия выпала из десятки лучших.

Сборная Украины завоевать новые медали не смогла и в олимпийском зачете потеряла еще четыре позиции. С четырьмя бронзовыми наградами Украина располагается на 58-й строчке.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после шестого дня.

Автор: Антон Дударь