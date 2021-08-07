Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали медаль.

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебро в финале Олимпийских игр в соревновании двоек на дистанции 500 метров.

В Токио состоялась церемония награждения - украинки получили свои серебряные медали.

Победительницами стали представительницы Китая, а бронза - у Канады.

"Мы сделали это. Мы так мечтали, так этого хотели столько лет. И вот мы к этому пришли. Мы в тройке самых сильных в мире. Это что-то нереальное, не могу в это поверить", - сказала Лузан.

А Четверикова посвятила медаль тренеру Юрию Чебану.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Антон Дударь