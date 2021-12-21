Вакцина "Спутник V" не одобрена в Австралии.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сможет сыграть на Australian Open-2022 из-за того, что вакцинировалась "Спутником V".

Об этом спортсменка сообщила в Twitter.

Дело в том, что российская вакцина "Спутник V" не сертифицирована в Австралии.

"К сожалению, в этом году я не сыграю на Australian Open. Я очень довольна уровнем тенниса, который показывала на последних турнирах, и хотела бы сыграть в Австралии, но "Спутник" пока не одобрен. Удачи всем участникам и команде AO, которая всегда проводила потрясающие турниры!", - написала Вихлянцева.

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Отметим, что россиянка на данный момент занимает 194-е место в рейтинге WTA. В одиночном разряде Вихлянцева побеждала только на турнирах ITF (2 раза).

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