Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сможет сыграть на Australian Open-2022 из-за того, что вакцинировалась "Спутником V".
Об этом спортсменка сообщила в Twitter.
Дело в том, что российская вакцина "Спутник V" не сертифицирована в Австралии.
"К сожалению, в этом году я не сыграю на Australian Open. Я очень довольна уровнем тенниса, который показывала на последних турнирах, и хотела бы сыграть в Австралии, но "Спутник" пока не одобрен. Удачи всем участникам и команде AO, которая всегда проводила потрясающие турниры!", - написала Вихлянцева.
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Отметим, что россиянка на данный момент занимает 194-е место в рейтинге WTA. В одиночном разряде Вихлянцева побеждала только на турнирах ITF (2 раза).
Australian Open-2022: что известно
- Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Жеребьевка турнира запланирована на 13 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.
- Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.