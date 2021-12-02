Ситуация вокруг Пэн Шуай вызывает беспокойство WTA и общественности.

Женская теннисная ассоциация (WTA) временно отказалась от проведения турниров в Китае и Гонконге в 2022 году.

Об этом заявил глава WTA Стив Саймон, передает официальный сайт организации.

Данное решение WTA связано с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая обвинила в сексуальном домогательстве бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, после чего более чем на две недели перестала выходить на связь.

"Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковер обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA - равенство для женщин - значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с WTA и ее игроками", - заявил Саймон.

"В результате с полной поддержкой Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров в Китае, включая Гонконг. Я не могу с чистой совестью просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли и, как кажется, была вынуждена отозвать свои обвинения. И с учетом нынешней ситуации я крайне опасаюсь рисков, с которыми наши игроки и работники могут столкнуться, если мы проведем турниры в Китае в 2022-м", - добавил он.

Саймон выразил сожаление, что "до этого дошло", а также подчеркнул, что в теннисных сообществах Китая и Гонконга есть много "прекрасных людей", с которыми WTA работала долгие годы.

Читайте такжеЛучшая теннисистка мира объявила о помолвке: ее избранником стал спортсмен (фото)

"Но пока Китай не сделает те шаги, которые мы просили, мы не можем рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило WTA выбора. Но я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власти Китая предпримут меры", - подытожил Саймон.

Скандал с исчезновением Пэн Шуай: что известно

Экс-первая ракетка мира в парном разряде, чемпионка "Уимблдона" Пэн Шуай 2 ноября опубликовала пост в китайской национальной соцсети Weibo, обвинив в сексуальном насилии 75-летнего бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

По ее словам, впервые они вступили в сексуальную связь десять лет назад. Затем он прервал отношения с теннисисткой, но около трех лет назад, завершив политическую карьеру, Чжан Гаоли снова связался с Пэн Шуай и при встрече вынудил ее заняться сексом. С тех пор их отношения продолжались.

Вскоре после публикации пост 35-летней Пэн Шуай был удален, а сама она перестала выходить на связь.

После реакции общественности государственный новостной телеканал Китая CGTN опубликовал письмо от Пэн Шуай, в котором теннисистка якобы утверждала, что никуда не исчезала, находится дома и ей ничего не угрожает. В письме она также назвала "ложными" все обвинения в сексуальном насилии.

21 ноября китайская государственная газета Global Times опубликовала снимки, на которых видно, что Пэн Шуай посетила детский теннисный турнир и дала мастер-класс. Главред издания опубликовал в Twittter соответствующее видео. Также позже он выложил два видео, на которых Пэн Шуай гуляет и ужинает с тренером и друзьями.

Однако в WTA заявили, что видеозаписи являются "недостаточным" доказательством безопасности Шуай и "не отменяют и не решают беспокойство WTA по поводу ее благосостояния и способности общаться без цензуры или принуждения".

В тот же день со спортсменкой пообщался президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Теннисисты запустили в Twitter флешмоб #гдеПэнШуай. Его поддержала в том числе украинка Элина Свитолина.

Автор: Антон Дударь