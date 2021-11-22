Украинская теннисистка - за пределами первой десятки.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг по итогам 2021 года.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила год на 15-м месте.

Это худший результат для украинки за последние шесть лет. В 2015 году она завершила год на 19-й позиции. После этого по итогам сезона Свитолина становилась четырнадцатой, шестой, четвертой, шестой и пятой.

В топ-100 мирового рейтинга сезон завершают еще три украинки. Марта Костюк впервые в карьере финишировала на 50-й позиции, а Ангелина Калинина - на рекордной для себя 52-й. Даяна Ястремская располагается на 97-м месте.

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Рейтинг WTA

1. Эшли Барти (Австралия) - 7582 очка

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 6380

3. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5685

4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5135

5. Барбора Крейчикова (Чехия) - 5008

6. Мария Саккари (Греция) - 4385

7. Анетт Контавейт (Эстония) - 4351

8. Паула Бадоса (Испания) - 3849

9. Ига Швентек (Польша) - 3786

10. Онс Жабер (Тунис) - 3455...

15. Элина Свитолина (Украина) - 2726

50. Марта Костюк (Украина) - 1215

52. Ангелина Калинина (Украина) - 1188

97. Даяна Ястремская (Украина) - 789

Полный рейтинг доступен на официальном сайте WTA.

Элина Свитолина: результаты в сезоне

В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.

Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Антон Дударь