Украинская теннисистка призналась, что ей до сих пор приходят подобные предложения.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, какие суммы ей предлагали за участие в договорных матчах.

Об этом она рассказала в интервью "Люкс ФМ".

"В теннисе тоже присутствуют договорные матчи, но на более низком уровне, чем в футболе. У нас есть организация, которая все это отслеживает (Tennis Integrity Unit, - Прим.). На высоком уровне все серьезно. На низком уровне знаю, что есть ужасные ситуации, много людей "повязали" из-за договорных матчей. В Турции и в Египте они сидят по целому году и играют турниры. Там очень много такого, даже судьи попали", - сказала Свитолина.

Украинка призналась, что ей предлагали крупные суммы:

"Мне предлагали очень часто, было много писем, сообщений. Некоторые шлют еще до сих пор. Но я избегаю этого. По 200-300 тысяч предлагали, но не знаю, реальные это деньги или меня обманывают. Это все не мое".

Теннисистка также отметила, что должна сообщать о подобных предложениях:

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"На высоком уровне, если ко мне подходят и говорят, что дают, например, миллион за поражение, то я должна обратиться в эту организацию и сказать что такой-то человек предложил мне деньги. Но если я не обратилась, даже не соглашаясь, то меня могут дисквалифицировать. Вот так все выстроено. Все сообщения, которые я получаю в соцсетях, перенаправляю в эту организацию, чтоб не иметь проблем".

Элина Свитолина: результаты в сезоне

В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.

Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Антон Дударь