Украинская теннисистка недавно прекратила сотрудничество со своим наставником.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая недавно объявила о прекращении сотрудничества со своим тренером Эндрю Беттлсом, рассказала о тратах теннисистов на коучей.

Об этом Элина поведала для "Люкс ФМ".

"С Эндрю Беттлсом мы расстались в хороших отношениях. Как только мы сели обсуждать планы на следующий сезон, мы знали, что пришли уже в тупик и нужно что-то менять. Первой о завершении сотрудничества сказала я. Это было непросто", - сказала Элина.

"Сколько зарабатывают тренеры в теннисе? Все зависит от их уровня. Если ты не входишь в топ-100, топ-150, то можешь нанять тренера за 3 тысячи евро в месяц. На тебе также и расходы на переезд, питание и проживание тренера. Если ты игрок топ-100, то зарплата у твоего тренера будет 6-7 тысяч евро. Есть процент и от призовых, но это уже обсуждается индивидуально с игроком, его агентом. Если ты игрок топ-10, то будешь платить минимум 12 тысяч евро зарплаты наставнику плюс процентов по 10 от призовых с каждого соревнования", - добавила Свитолина.

"Топ-тренеры могут получать и по 20 тысяч, а у наставников, которые сами являются экс-игроками и выигрывали Шлемы, зарплата еще выше", - резюмировала украинка.

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Элина Свитолина: результаты в сезоне

В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.

Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских Играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Артем Будрин