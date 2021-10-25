Украинская теннисистка решила сменить наставника.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила сотрудничество со своим тренером Эндрю Беттлсом.

Об этом теннисистка сообщила на своей странице в Twitter.

"После пяти лет и 11 совместных титулов! Мы с Энди вместе пришли к решению, что настало время разойтись. Я очень благодарна ему за упорную работу и бесконечную поддержку. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере!", - написала украинка.

Также она прикрепила совместное фото с Бетллсом.

Главным триумфом Свитолиной под руководством британца стала победа на Итоговом турнире в 2018 году.

Элина Свитолина: результаты в сезоне

В текущем сезоне Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Антон Дударь