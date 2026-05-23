Президента Федерации дзюдо Киева обвинили в усилении давления на детей-спортсменов, – СМИ

Вокруг президента Федерации дзюдо Киева, депутата Киевсовета от "Слуги народа" и главы Святошинской РГА Георгия Зантарая продолжается скандал. Мать пятерых детей Мария Акимова заявила об угрозах, давлении на семью и попытках не допустить ее дочь к Чемпионату Украины по дзюдо. По словам женщины, директор ДЮСШ "Киев Спортивный" Анатолий Ласкута написал заявление в полицию в отношении ее семьи.

Как пишет "Фраза", ссылаясь на слова Акимовой, инспектор по телефону сообщила, что семью будет проверять ювенальная полиция.

"Сегодня мне позвонила инспектор ювенальной полиции и сказала, что вчера на нас написал заявление директор ДЮСШ "Киев Спортивный" Анатолий Ласкута – о плохом поведении детей, агрессии и так далее. Они вынуждены прийти к нам, познакомиться с детьми, посмотреть, в каких условиях они живут. Пусть приходят, мне нечего скрывать. Дети в действительно неблагополучных семьях бывают некормлены, сидят запертыми, но туда службы так быстро не приходят. А здесь, смотрите, как оперативно все", – говорит Акимова.

Женщина считает этот шаг продолжением давления на ее семью. Акимова убеждена, что ключевую роль в этом играет Георгий Зантарая.

"Все делает он. Он по телефону мне сказал, что "вы живете в моем обществе, я здесь буду руководить этой структурой всегда, никуда отсюда не денусь". Он здесь главный. Они хотят испортить репутацию семьи, нанести вред детям, чтобы о них говорили плохо, что они якобы неблагополучные", – говорит женщина.

Также Акимова добавила, что до сих пор не получила ответов на свои обращения в Министерство молодежи и спорта и Департамент молодежи и спорта КГГА

Скандал с президентом Федерации дзюдо Киева

Напомним, что конфликт между семьей и Зантараей начался еще в феврале 2026 года в ДЮСШ "Киев Спортивный". Тогда, после ссоры между ее сыновьями и другим воспитанником школы, детей Акимовой не допустили к соревнованиям. Несмотря на успешные выступления, дочь Акимовой пытались отстранить от участия в Чемпионате Украины.

16 марта, как утверждает Акимова, между ней и президентом Федерации дзюдо Киева состоялся телефонный разговор, во время которого он заявил, что ее дети "будут страдать", а тренеры, которые будут работать с ними, также будут иметь проблемы. Женщина заявила, что обратилась с заявлениями в Министерство молодежи и спорта и Департамент молодежи и спорта КГГА.

