Промоутер Джошуа ответил, есть ли у Верховена шансы на бой с Усиком

Эдди Хирн считает, что у Верховена будут лишь минимальные шансы против Усика, который по-прежнему остается непобедимым чемпионом мира в супертяжелом весе.

Британский промоутер Эдди Хирн, работающий с Энтони Джошуа, оценил шансы нидерландского кикбоксера Рико Верховена в поединке против украинского чемпиона Александра Усика.

По словам Хирна, у любого соперника были бы лишь ограниченные шансы против Усика, а для бойца из другого вида единоборств ситуация еще сложнее, пишет портал Sport.ua.

"У любого были бы небольшие шансы против Усика, но особенно у бойца, который не является профессиональным боксером. Он большой, у него есть удар, но он выходит против одного из величайших бойцов всех времен", – отметил Хирн.

В то же время промоутер подчеркнул, что Усик остается одним из сильнейших боксеров современности. Украинец до сих пор непобежден на профессиональном ринге и владеет титулами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Бой онлайн в Украине будет транслировать платформа Киевстар ТВ.

Напомним, в субботу, 23 мая, у пирамид в Гизе (Египет) состоится масштабный вечер бокса "Glory in Giza". Главным событием шоу станет поединок в супертяжелом весе, в котором абсолютный чемпион мира Александр Усик (24–0, 15 КО) встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (1–0, 1 КО).

Букмекеры уже определили явного фаворита противостояния. На победу Усика предлагают сверхнизкий коэффициент 1,05, что фактически означает почти единодушную веру аналитиков в его успех.

