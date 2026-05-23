Главный бой года Усик vs Верховен - уже сегодня: трансляция вечера бокса только на Киевстар ТВ

Вечер бокса пройдет под открытым небом у пирамид Гизы в Египте.

Уже сегодня, 23 мая, состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года – Александр Усик выйдет на ринг против кикбоксера Рико Верховена в рамках грандиозного шоу Glory in Giza. Вечер бокса пройдет под открытым небом у пирамид Гизы в Египте, а трансляция будет доступна только на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Главным событием вечера станет титульный бой за пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Для Усика это еще один важный этап в карьере после статуса абсолютного чемпиона мира, тогда как Верховен – многолетний чемпион Glory в тяжелом весе и один из самых известных кикбоксеров современности – попытается заявить о себе уже в большом боксе.

"Я не думаю так: "я уже все доказал". Это опасная мысль. Когда человек так думает, он уже начинает проигрывать самому себе.

Иногда я тоже хочу сделать то, что мне интересно. Этот бой мне интересен. Конечно, это прежде всего спорт. Рико – мощный боец, в своем спорте он чемпион. Так что это будет как противостояние двух миров. Историческое событие", – признается Александр Усик.

Помимо главного поединка, зрители увидят серию громких боев с участием международных звезд бокса. В частности, украинский боксер Даниэль Лапин проведет титульную защиту против француза Бенджамина Мендеса Тани. Также в рамках вечера состоятся поединки Фрэнка Санчеса, Ричарда Торреса-младшего, Хамзы Шираза, Джека Кеттеролла и других спортсменов.

Чтобы получить доступ к трансляции, достаточно авторизоваться на платформе Киевстар ТВ по номеру телефона и подключить подписку Плюс или Премиум HD. Просмотр доступен независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера. Все трансляции будут проходить на специальном канале "Усик – Верховен".

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах – тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямым эфирам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

