Усик – Верховен: букмекеры назвали фаворита в день боя

Букмекеры считают Александра Усика бесспорным фаворитом в бою против Рико Верхувена, который состоится 23 мая у пирамид в Гизе.

В субботу, 23 мая, у пирамид в Гизе (Египет) состоится масштабный вечер бокса "Glory in Giza", организованный при поддержке саудовского функционера Турки Аль-Шейха. Главным событием шоу станет поединок в супертяжелом весе, в котором абсолютный чемпион мира Александр Усик (24–0, 15 КО) встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1–0, 1 КО).

Как пишет портал Sport.ua, букмекеры уже определили явного фаворита противостояния. На победу Усика предлагают сверхнизкий коэффициент 1,05, что фактически означает почти единодушную веру аналитиков в его успех.

Шансы на другие исходы значительно ниже:

победа Усика – 1,05;

ничья – 29,0;

победа Верхувена – 10,40.

Бой онлайн в Украине будет транслировать платформа Киевстар ТВ.

Бой Усик – Верхувен

Ранее Александр Усик и Рико Верхувен провели совместную пресс-конференцию накануне очного боя за звание чемпиона мира по боксу. В предстоящем поединке украинец будет защищать боксерские пояса против "Короля кикбоксинга", который проведет второй профессиональный поединок в этом виде спорта – и первый с 2014 года.

The Ring писал, чего ожидать от этого боя. В издании напомнили, что Усик доминирует в супертяжелом весе с момента перехода в эту категорию в 2019 году.

Команда украинского чемпиона Александра Усика применяет научный подход в лагере перед боем с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. Тренер украинца по физической подготовке Якуб Чицкий рассказал, как боксер готовится к предстоящему поединку.

