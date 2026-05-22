'Тренируемся в соответствии с наукой': тренер Усика рассказал о подготовке к бою с Верховеном

Якуб Чицкий отметил, что такой подход очень эффективен.

Команда украинского чемпиона Александра Усика применяет научный подход в лагере перед боем с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Тренер украинца по физической подготовке Якуб Чицкий в интервью "Суспільне" рассказал, как боксер готовится к предстоящему поединку.

"Я разбираюсь в науке. Я профессор, академик. Моя научная специализация - это, конечно, молекулярная биология. Я сосредоточен на мониторинге усталости и перетренированности", - сказал специалист.

Чицкий также рассказал об упражнениях, которые выполняет Усик, готовясь к бою с Верховеном.

"Если говорить о самих упражнениях – здесь нет какого-то секретного решения: упражнения на антиротацию, ротационные упражнения и, конечно, базовая сила. Очень сильная сторона Александра в контексте силы – это скорость ее развития (взрывная сила). Мы тренируемся в соответствии с современными научными знаниями, и это до сих пор действительно эффективно", - поделился тренер.

Бой Усик - Верховен

Напомним, что ранее Александр Усик и Рико Верховен провели совместную пресс-конференцию накануне очного боя за звание чемпиона мира по боксу. В будущем поединке украинец будет защищать боксерские пояса против "Короля кикбоксинга", который проведет второй профессиональный поединок в этом виде спорта - и первый с 2014 года.

Усик отметил, что уважает всех своих соперников. Голландец отметил, что он, как у Усик, является отцом и любит бои.

Также The Ring писало, чего ожидать от этого боя. В издании напомнили, что Усик доминирует в супертяжелом весе с момента перехода в эту категорию в 2019 году.

