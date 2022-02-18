Украинская бобслеистка Лидия Гунько, которая принимала участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, сдала положительный допинг-тест.
Об этом сообщает сайт Международного агентства тестирования (ITA).
В анализах 28-летней спортсменки обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона. Это вещество относится к группе андрогенных анаболических стероидов.
Сообщается, что образец был взят 14 февраля 2022 во время состязательного антидопингового контроля на Олимпиаде-2022. 17 февраля 2022 о результате сообщила аккредитованная WADA лаборатория Пекина.
Украинская спортсменка временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств. Она может обратиться в Спортивный арбитражный суд или требовать вскрытия пробы В.
Напомним, накануне ITA сообщило о положительной допинг-пробе у украинской лыжницы Валентины Каминской. На Олимпиаде-2022 Каминская выступила в двух гонках - 8 февраля она стала 70-й в квалификации спринта, а 10 февраля заняла 79-е место в классической гонке на десять километров.
После этого украинская лыжница у себя в Instagram объявила о завершении карьеры.
"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня почти уничтожил и стер с Земли. Звучит банально, но я бы никогда намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена", - написала Каминская.
Также на Олимпиаде-2022 разразился допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на положительный допинг-тест, ей разрешили продолжить выступления в Пекине.
Лидия Гунько: что известно о спортсменке
- Лидия родилась в Ивано-Франковске. В начале своей спортивной карьеры занималась стронгменом. В 2016 году стала чемпионкой мира в становой тяге. В 2017 году победила на соревнованиях "Арнольд-классик".
- Также в послужном списке украинки есть звание мастера спорта в гребле на байдарках и каноэ. Этим видом спорта Гунько занималась 11 лет.
- Начала заниматься бобслеем в 2018 году, а в 2019 году начала международные выступления. 20 декабря 2020 года вместе с Ириной Лищинской выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка Европы в Сигулде. Эта медаль стала первой в истории украинского бобслея.
- Гунько стала первой бобслеисткой в истории Украины, которая приняла участие в олимпийских соревнованиях в женском монобобе.
- На Олимпиаде в Пекине наша соотечественница после 1-го заезда финишировала 18-й с отставанием от лидера чуть менее чем в 2 секундах. Второй заезд она проиграла, уступив 3,18 секунды. В итоге она финишировала 20-й из 20 участников.