Лидия Гунько временно отстранена от соревнований.

Украинская бобслеистка Лидия Гунько, которая принимала участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, сдала положительный допинг-тест.

Об этом сообщает сайт Международного агентства тестирования (ITA).

В анализах 28-летней спортсменки обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона. Это вещество относится к группе андрогенных анаболических стероидов.

Сообщается, что образец был взят 14 февраля 2022 во время состязательного антидопингового контроля на Олимпиаде-2022. 17 февраля 2022 о результате сообщила аккредитованная WADA лаборатория Пекина.

Украинская спортсменка временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств. Она может обратиться в Спортивный арбитражный суд или требовать вскрытия пробы В.

Напомним, накануне ITA сообщило о положительной допинг-пробе у украинской лыжницы Валентины Каминской. На Олимпиаде-2022 Каминская выступила в двух гонках - 8 февраля она стала 70-й в квалификации спринта, а 10 февраля заняла 79-е место в классической гонке на десять километров.

После этого украинская лыжница у себя в Instagram объявила о завершении карьеры.

"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня почти уничтожил и стер с Земли. Звучит банально, но я бы никогда намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена", - написала Каминская.

Также на Олимпиаде-2022 разразился допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на положительный допинг-тест, ей разрешили продолжить выступления в Пекине.

Лидия Гунько: что известно о спортсменке