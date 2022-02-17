Завершились соревнования 13-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
В четверг, 17 февраля, было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.
Лидирует в общем зачете Норвегия (14 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых). 14-е золото норвежцы во главе с Йоргеном Гробаком завоевали в командных соревнования в лыжном двоеборье.
И отставание преследователей уже солидное. На втором месте – Германия (10–7–5), замыкает тройку рейтинг-списка США (8–8–5). В топ-5 медальной таблицы Олимпиады также входят Швеция (7–4–4) и Китай (7–4–2).
Украина с одной серебряной медалью в активе делит 23-ю позицию с Испанией.
28 стран имеют хотя бы одну награду, среди них 21 команда выиграла золото.
Олимпийские игры 2022. Медальный зачет после 13-го дня, 17 февраля
Напомним, единственную медаль для Украины завоевал 16 февраля фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике.
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- Все виды спорта на Олимпиаде-2022: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.
- На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.