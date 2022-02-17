Норвегия становится практически недосягаемой для соперников.

Завершились соревнования 13-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

В четверг, 17 февраля, было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.

Лидирует в общем зачете Норвегия (14 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых). 14-е золото норвежцы во главе с Йоргеном Гробаком завоевали в командных соревнования в лыжном двоеборье.

И отставание преследователей уже солидное. На втором месте – Германия (10–7–5), замыкает тройку рейтинг-списка США (8–8–5). В топ-5 медальной таблицы Олимпиады также входят Швеция (7–4–4) и Китай (7–4–2).

Украина с одной серебряной медалью в активе делит 23-ю позицию с Испанией.

28 стран имеют хотя бы одну награду, среди них 21 команда выиграла золото.

Олимпийские игры 2022. Медальный зачет после 13-го дня, 17 февраля

Напомним, единственную медаль для Украины завоевал 16 февраля фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике.

Олимпиада-2022: главное