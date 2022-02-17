Валентина Каминская утверждает, что намеренно никогда не принимала бы запрещенные вещества.

Валентина Каминская объявила о завершении карьеры после того, как сдала положительную допинг-пробу на Олимпийских играх в Пекине.

Украинская лыжница сообщила об этом у себя в Instagram.

"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня почти уничтожил и стер с Земли. Звучит банально, но я бы никогда намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена", - написала Каминская.

"К сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается лишь пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышки" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как. Всем, кто сейчас рядом со мной на этом трудном жизненном этапе я очень благодарна! А у тех людей, которых коснется эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения. Берегите здоровье и будьте счастливы!", - написала в соцсети Валентина.

Напомним, ранее на Олимпиаде-2022 взорвался допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на положительный допинг-тест, ей разрешили продолжить выступления в Пекине.

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