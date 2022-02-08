На зимней Олимпиаде в Пекине завершился очередной игровой день.
Украинцы принимали участие в соревнованиях по биатлону, в фигурном катании, санном спорте и горнолыжном спорте.
Фигурист Иван Шмуратко смог отобраться в произвольную программу, которая пройдет 10 февраля.
Аннамари Данча прекратила свои выступления, ведь не смогла показать нужный результат для выхода в 1/8 финала в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому.
Наш горнолыжник Иван Ковбаснюк выступил в супергиганте. Иван финишировал 32-м из 47-и участников. Отметим, что 13 горнолыжников выбыли с дистанции даже не добравшись до финиша.
В биатлоне прошла мужская индивидуальная гонка, где у Украины было аж 4 представителя. Лучшим стал Дмитрий Пидручный, но это всего лишь 18-я позиция, к большому сожалению.
В лыжных гонках дела еще хуже. Ни один представитель Украины не вышел в основной раунд соревнований.
Руслан Перехода показал 46-й результат, Алексей Красовский - 64-й. В женском турнире Марина Анцибор стала 54-й, Виктория Олех - 69-й, а Валентина Каминская - 70-й.
В санном спорте наши Юлиана Туницкая и Елена Стецькив выступили в третьей попытке. Результат следующий: Туницкая финишировала 21-й, а Стецькив сразу за ней. Обе прекратили борьбу и покинули олимпийские соревнования.
Олимпиада-2022: что нужно знать
- Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты украинцев за 7 февраля здесь.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.