Еще один день без медалей для Украины.

На зимней Олимпиаде в Пекине завершился очередной игровой день.

Украинцы принимали участие в соревнованиях по биатлону, в фигурном катании, санном спорте и горнолыжном спорте.

Фигурист Иван Шмуратко смог отобраться в произвольную программу, которая пройдет 10 февраля.

Аннамари Данча прекратила свои выступления, ведь не смогла показать нужный результат для выхода в 1/8 финала в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому.

Наш горнолыжник Иван Ковбаснюк выступил в супергиганте. Иван финишировал 32-м из 47-и участников. Отметим, что 13 горнолыжников выбыли с дистанции даже не добравшись до финиша.

В биатлоне прошла мужская индивидуальная гонка, где у Украины было аж 4 представителя. Лучшим стал Дмитрий Пидручный, но это всего лишь 18-я позиция, к большому сожалению.

В лыжных гонках дела еще хуже. Ни один представитель Украины не вышел в основной раунд соревнований.

Руслан Перехода показал 46-й результат, Алексей Красовский - 64-й. В женском турнире Марина Анцибор стала 54-й, Виктория Олех - 69-й, а Валентина Каминская - 70-й.

В санном спорте наши Юлиана Туницкая и Елена Стецькив выступили в третьей попытке. Результат следующий: Туницкая финишировала 21-й, а Стецькив сразу за ней. Обе прекратили борьбу и покинули олимпийские соревнования.

Олимпиада-2022: что нужно знать

Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Результаты украинцев за 7 февраля здесь.

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