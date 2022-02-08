Аннамари Данча все же выступила, но в 1/8 финала не попала.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.

31-летняя уроженка Закарпатской области в своей группе продемонстрировала в первой попытке 13-й результат (48,82 сек.), а во второй - 15-й (48,97 сек.) и со временем 1 минута 37,79 сек. заняла итоговое 26-е место. Таким образом, она не вышла в 1/8 финала.

Выступление украинки ознаменовалось скандалом, ведь Аннумари сняли с соревнований буквально за пять минут до старта. Организаторы сказали, что у нее якобы проблемы с тестами на коронавирус. Однако, как выяснилось, украинка имела право выступать на соревнованиях.

"Наверное, можно уже раскрыть все карты. У меня был положительный тест по прибытии в Китай. Но мы не сдавались, в понедельник, в 10 утра пошли отрицательные тесты. Мне сказали, что я могу быть в close contacts - это такая система, что я не совсем чистая, но могу участвовать в соревнованиях", - рассказала Данча для Суспільне.Спорт.

Также проблему помогла решить шеф миссии НОК Украины на Олимпиаде в Пекине Анна Сорокина.

"Непонятно, почему организаторы имели старую информацию относительно Данчи. Ведь она уже получила официальное разрешение участвовать в соревнованиях. Хорошо, что Аннамари имела с собой телефон. Мы были на связи, также общались с представителями МОК. И смогли успешно решить эту проблему. Я очень рада, что Аннамари приняла участие в Олимпийских играх. Это икона сноубординга в Украине. Прекрасный пример детям", - рассказала Сорокина.

Аннамари Данча в 2019 году принесла Украине первую в истории медаль чемпионата мира. Она выиграла серебро в параллельном слаломе, который не является олимпийской дисциплиной.

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