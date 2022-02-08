На Олимпийских играх в Пекине мужчины продемонстрировали свои короткие программы в рамках индивидуального турнира.
20-летний украинец Иван Шмуратко занял 22-ю позицию, получив за свое выступление 78,11 балла. Отметим, что в произвольную программу попадают 24 лучших спортсмена по итогам короткой.
Американский фигурист Натан Чен набрал за свой прокат 113,97 балла и установил новый мировой рекорд в короткой программе. В топ-3 оказались также два японца.
Действующий олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (Япония) занимает восьмое место после короткой программы.
Произвольная программа у мужчин состоится 10 февраля. Напомним, что Шмуратко пропустил командный турнир из-за положительного теста на COVID-19.
Пекин, мужчины, короткая программа
1. Натан Чен (США) - 113,97 - мировой рекорд
2. Юма Кагияма (Япония) - 108,12
3. Шома Уно (Япония) - 105,90
22. Иван Шмуратко (Украина) - 78,11
Шмуратко недавно заставил российских журналистов общаться на украинском языке.
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