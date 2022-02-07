Иван Шмуратко также назвал российскую прессу "хайпожорами".

20-летний украинский фигурист Иван Шмуратко объяснил российским журналистам, что они неправильно интерпретировали его позицию, когда 31 января он на пресс-конференции отвечал на английском языке на вопросы со стороны репортеров из РФ.

Цитирует Ивана "Матч ТВ".

- Иван, мы готовы с вами поговорить на украинском. Как здоровье?

- Спасибо, хорошо, - ответил Шмуратко журналистам.

- Что случилось с вами, можете рассказать?

- Ну что, что... произошел ковид. Знаете, я видел очень много статей и репортажей с того раза, когда общался с российскими журналистами. Мне очень не понравилось, как вы вытащили мои слова.

- А что не так?

- Давайте об этом я не буду. Если у вас есть вопросы о фигурном катании или обо мне, то я открыт. Если я нужен для того, чтобы хайпануть…

Я уважаю журналистов. Общение с вами - часть работы спортсмена. Если спортсмен дает интервью, он чтит журналистов. Если пресса не уважает спортсмена, это очень неприятно. Может, было некое недоразумение, но мне не понравилось, как много вылили на меня, - добавил Шмуратко.

- А насчет неиспользования русского - это какой-то запрет или ваше желание?

- Это мое желание. Вы написали - "украинские фигуристы не говорят". Я такого не говорил. Я сказал, что я украинский фигурист. Я говорю на украинском и английском, потому что здесь международная пресса, я украинец.

- Другие украинские фигуристы общаются на русском.

- Я просто так хочу. Мне так удобнее, приятнее. Это их желание. Я очень респектую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство... На мой взгляд, это было для того, чтобы на мне хайпануть.

- Никаких проблем после этого не было?

- Все в порядке, я просто излагаю свою позицию.

- Какие первые ощущения были, когда узнали, что у вас ковид. Что делали?

- Просто надо было сесть на самоизоляцию. Было очень нехорошо, потому что я должен был сидеть в четырех стенах. Ежедневно два теста на коронавирус, и сейчас также. Неприятно пропускать соревнования, а такие престижные - втройне. Потому что я был один у нас на одиночном катании. Очень рад вернуться.

- Что скажете о командном турнире?

- Я не выступал, но очень хотел. Очень благодарю свою команду. Хоть я и не смог сделать свою часть работы, но я их очень люблю, они самые лучшие. Будем шаг за шагом идти дальше.

Отметим, что Шмуратко сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся к тренировкам. Иван сможет выступить в индивидуальном турнире Олимпиады в Пекине, который начнется 8 февраля.

Напомним, что ранее другие украинские фигуристы разговаривали с прессой из РФ на русском языке.

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