Максим Никитин дал комментарий для российского журналиста.

Украинский фигурист Максим Никитин, который на Олимпийских играх в Пекине выступает в танцах на льду с Александрой Назаровой, поговорил с российскими репортерами. 27-летний харьковчанин общался на русском языке с иностранной прессой.

Цитирует украинского фигуриста Telegram-канал российского "Матч ТВ".

"Мы же свободные люди. Каждый - в свободной стране... Я надеюсь, что все. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. Пандемия имела много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут обычный диалог. Адекватные вопросы - адекватные ответы", - сказал Никитин.

Более того, опровергли запрет на общение на русском языке другие отечественные фигуристы - София Голиченко и Артем Даренский.

"Можем ли мы общаться с русскими? Нас предупредили, что лучше вообще не контактировать с иностранцами из-за коронавирусных ограничений", - сказал 20-летний уроженец Днепра.

"А по вопросам языка никаких ограничений нет. Каждый спортсмен сам выбирает, на каком языке общаться", - сообщила журналисту "Спорт-Экспресс" 17-летняя София, которая родом из Киева.

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