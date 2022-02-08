Дмитрий Пидручный лучше всего выступил среди украинцев.

8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла мужская индивидуальная гонка.

Дистанцию в 20 километров преодолели украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима и Богдан Цымбал.

Золото выиграл француз Кентен Фийон-Майе, серебро - белорус Антон Смольский, а норвежский представитель Йоханнес Тингнес Бё остался с бронзой.

Пидручный лучше всего выступил среди украинцев, финишировав на 18-м месте.

Олимпиада-2022, Пекин, мужская индивидуальная гонка

1. Кентен Фийон-Майе (0+1+1+0) 48:47,4

2. Антон Смольский (0+0+0+0) +14,8

3. Йоханнес Тингнес Бё (1+0+0+1) +31,1

18. Дмитрий Пидручный (0+1+1+1) +3:01,9

36. Артем Прима (1+2+0+1) +4:48,8

50. Антон Дудченко (1+0+1+2) +6:07,5

55. Богдан Цымбал (3+0+1+0) +6:31,6

Напомним, что в смешанной эстафете Украина заняла 13-ю позицию.

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