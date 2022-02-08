8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла мужская индивидуальная гонка.
Дистанцию в 20 километров преодолели украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима и Богдан Цымбал.
Золото выиграл француз Кентен Фийон-Майе, серебро - белорус Антон Смольский, а норвежский представитель Йоханнес Тингнес Бё остался с бронзой.
Пидручный лучше всего выступил среди украинцев, финишировав на 18-м месте.
Олимпиада-2022, Пекин, мужская индивидуальная гонка
1. Кентен Фийон-Майе (0+1+1+0) 48:47,4
2. Антон Смольский (0+0+0+0) +14,8
3. Йоханнес Тингнес Бё (1+0+0+1) +31,1
18. Дмитрий Пидручный (0+1+1+1) +3:01,9
36. Артем Прима (1+2+0+1) +4:48,8
50. Антон Дудченко (1+0+1+2) +6:07,5
55. Богдан Цымбал (3+0+1+0) +6:31,6
Напомним, что в смешанной эстафете Украина заняла 13-ю позицию.
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Олимпиада-2022: что нужно знать
- Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты украинцев за 7 февраля здесь.
- Украинские биатлонистки неплохо выступили в индивидуальной гонке.
Киевлянин Иван Шмуратко квалифицировался в произвольную программу по фигурному катанию.