В субботу, 5 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась смешанная эстафета.
Победу в смешанной эстафете одержала команда Норвегии. "Серебро" добыла Франция, а "бронза" досталась ОКР.
Украинская сборная в дебютной гонке Олимпиады-2022 выступила следующей четверкой: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
На первой передаче эстафеты Украина была последней и проигрывала три с половиной минуты лидерам. Затем усилиями Джимы, Примы и Пидручного наша команда избежала абсолютного провала и не стала круговой, однако 13-ю итоговую позицию можно расценивать не иначе, как провал.
Результаты гонки:
1. Норвегия (3+13) 1:06:45,6
2. Франция (3+11) +0,9
3. ОКР (1+13) +1,5
4. Швеция (0+1+3) +41,0
5. Германия (2+18) +1:05,5
6. Беларусь (2+14) +1:14,6
...
13. Украина (4+15) +3:36,1
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- Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.