В субботу, 5 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась смешанная эстафета.

Победу в смешанной эстафете одержала команда Норвегии. "Серебро" добыла Франция, а "бронза" досталась ОКР.

Украинская сборная в дебютной гонке Олимпиады-2022 выступила следующей четверкой: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. 

На первой передаче эстафеты Украина была последней и проигрывала три с половиной минуты лидерам. Затем усилиями Джимы, Примы и Пидручного наша команда избежала абсолютного провала и не стала круговой, однако 13-ю итоговую позицию можно расценивать не иначе, как провал.

Результаты гонки:

1.  Норвегия (3+13)  1:06:45,6

2.  Франция (3+11)  +0,9

3.  ОКР (1+13)  +1,5

4.  Швеция (0+1+3)  +41,0

5.  Германия (2+18)  +1:05,5

6.  Беларусь (2+14)  +1:14,6

...

13.  Украина (4+15)  +3:36,1

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  • Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
  • Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
  • Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное

  • Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
  • В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
  • На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. 