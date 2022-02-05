На финише украинская команда стала лишь 13-й.

В субботу, 5 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась смешанная эстафета.

Победу в смешанной эстафете одержала команда Норвегии. "Серебро" добыла Франция, а "бронза" досталась ОКР.

Украинская сборная в дебютной гонке Олимпиады-2022 выступила следующей четверкой: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

На первой передаче эстафеты Украина была последней и проигрывала три с половиной минуты лидерам. Затем усилиями Джимы, Примы и Пидручного наша команда избежала абсолютного провала и не стала круговой, однако 13-ю итоговую позицию можно расценивать не иначе, как провал.

Результаты гонки:

1. Норвегия (3+13) 1:06:45,6

2. Франция (3+11) +0,9

3. ОКР (1+13) +1,5

4. Швеция (0+1+3) +41,0

5. Германия (2+18) +1:05,5

6. Беларусь (2+14) +1:14,6

...

13. Украина (4+15) +3:36,1

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Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное