4 февраля в Пекине прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр.
Церемония прошла на "Национальном стадионе", который также называется "Птичье гнездо".
В рамках мероприятия организаторы подготовили колоритное шоу.
Также состоялся парад стран-участниц Игр (на арену вышла 91 сборная). А в конце по традиции был поднят олимпийский флаг и зажжен огонь Олимпиады.
Полное видео церемонии открытия
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Олимпиада-2022: что нужно знать
- Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
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Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.