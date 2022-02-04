Олимпиада в Китае официально стартовала.

4 февраля в Пекине прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Церемония прошла на "Национальном стадионе", который также называется "Птичье гнездо".

В рамках мероприятия организаторы подготовили колоритное шоу.

Также состоялся парад стран-участниц Игр (на арену вышла 91 сборная). А в конце по традиции был поднят олимпийский флаг и зажжен огонь Олимпиады.

Полное видео церемонии открытия

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Олимпиада-2022: что нужно знать

Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

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