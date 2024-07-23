Все кровати узкие - шириной всего 90 см.

В олимпийской деревне в Париже все кровати узкие - шириной всего 90 см. Их сделали из переработанного картона.

СМИ уже назвали их "антисекс-кроватями", поскольку предполагается, что на них невозможно заниматься сексом. Британский олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дэйли, приехав в олимпийскую деревню, первым делом протестировал тамошние кровати. Обзор одной из них он опубликовал в своем Instagram.

Сначала Дэйли показал, какая она - картонная кровать, а потом даже попрыгал на ней и занял несколько вызывающую позу. После этого спортсмен сделал вывод, что кровать очень прочная.

Напомним, впервые кровати из переработанного картона использовали на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса секс между спортсменами тогда был строго запрещен.

Олимпиада в Париже

Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа.

В летней Олимпиаде во Франции примут участие 15 спортсменов из РФ и 16 - из Беларуси. Относительно участия спортсменов из этих стран в Олимпиаде велись длительные дебаты. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет решил допустить к участию атлетов из РФ и Беларуси только в индивидуальных дисциплинах, без флагов своих стран и другой национальной атрибутики.

На днях стало известно, что в преддверии открытия Олимпийских игр, местные власти резко усилили борьбу с "нежелательными элементами".

Вас также могут заинтересовать новости: