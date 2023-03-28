По ее словам, исключить нужно только тех, кто совершал военные преступления.

Специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки заявила, что российских солдат, воюющих в Украине, нужно допустить к участию в Олимпиаде в Париже, если они не совершали военных преступлений.

На организованной МОК телеконференции она заявила, что остранены от международных соревнований должны быть только россияне, непосредственно замешанные в преступлениях против человечности или пропаганде войны, пишет The Guardian.

"Я не думаю, что имеет смысл исключать всех российских солдат и всех российских военных. Это дискриминация, потому что было много других спортсменов [из других стран]… в активных боевых действиях, и они никогда не исключались. Однако каждый спортсмен должен быть исключен, если он будет признан виновным в зверствах, серьезных нарушениях прав человека во время войны, включая преступления против человечности и геноцид. А также могут быть исключены, если будут признаны виновными в пропаганде войны, но в индивидуальном порядке", - заявила она.

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Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что слова Ксантаки звучали "довольно безумно". "И из вопросов, которые она получила, стало ясно, что многие другие были шокированы тем, что она выступает за то, чтобы русские могли конкурировать, несмотря на их незаконную войну", - сказал он.

Участие россиян в Олимпиаде - последние новости

Как сообщал УНИАН, 26 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит вопрос допуска на международные соревнования спортсменов из РФ и Беларуси, которые не поддерживают нападение России на Украину. Также они должны будут выступать под нейтральным флагом.

В Министерстве спорта Украины заявили, что страна намерена бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если к ним допустят россиян и беларусов.

В совместном заявлении Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша заявили, что сейчас не время рассматривать вопрос о допуске граждан РФ и Беларуси к Олипийским играм.

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