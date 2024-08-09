По словам украинского борца, ему "безразлично, кто там и кого поздравил".

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в Париже Жан Беленюк не рассматривает как трагедию отсутствие поздравления с полученной медалью со стороны президента Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадима Гутцайта. Об этом он рассказал в интервью Sport-express.ua.

При этом Беленюк не стал отвечать на вопрос, можно ли связывать такой шаг с тем фактом, что он выдвигал свою кандидатуру на пост главы НОК и в итоге проиграл Гутцайту.

"Мне нечего ответить на этот вопрос. Мне безразлично, кто там и кого поздравил. Это его решение, его социальные сети. Не знаю, с чем это связано, но для меня это не является какой-то трагедией", - сказал Беленюк. Видео дня

Бронзовая медаль Жана Беленюка на ОИ-2024

В четверг, 8 августа, Жан Беленюк завоевал для Украины "бронзу" Олимпиады-2024. В поединке за третье место в соревнованиях по греко-римской борьбе украинец победил поляка Аркадиуша Кулинича со счетом 3:1.

Этот поединок стал для 33-летнего Беленюка последним в карьере. Получив "бронзу", украинец стал обладателем всего комплекта наград Олимпийских игр, добавив ее к "серебру" Игр в Рио-де-Жанейро-2016 и "золоту" в Токио-2020.

Также УНИАН сообщал, что президент НОК Вадим Гутцайт не поздравил Беленюка с олимпийской бронзой. До этого на протяжении всех Игр он публиковал посты в соцсети с поздравительными словами в адрес украинских медалистов.

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