Президент НОК на протяжении всех Игр публиковал посты в соцсети с поздравительными словами в адрес украинских медалистов.

Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт поздравил украинского борца Парвиза Насибова с серебром Олимпиады-2024 в Париже, впрочем, "забыл" поздравить с бронзой Жана Беленюка. Об этом сообщает Трибуна.

"Гутцайт не поздравил украинца Жана Беленюка, который получил бронзу. Напомним, что Беленюк выдвигался на выборы президента НОК и проиграл их Гутцайту", - пишет издание.

До этого Гутцайт на протяжении всей Олимпиады публиковал посты в Facebook с приветственными словами в адрес украинских медалистов.

Видео дня

Олимпиада-2024 - выступление украинских борцов

Накануне Жан Беленюк завоевал для Украины "бронзу" Олимпиады-2024. В поединке за третье место в соревнованиях по греко-римской борьбе украинец одолел поляка Аркадиуша Кулинича со счетом 3:1.

Этот поединок стал для 33-летнего Беленюка последним в карьере. При этом, получив "бронзу" Олимпиады-2024, украинец стал обладателем всего комплекта наград ОИ, добавив его к "серебру" Игр в Рио-де-Жанейро-2016 и "золоту" в Токио-2020.

Перед поединком Беленюка Парвиз Насибов завоевал для Украины третье "серебро" на ОИ-2024. В финальном матче украинский борец уступил иранцу Саиду Эсмаилю Лейвеси со счетом 5:6.

Вас также могут заинтересовать новости: