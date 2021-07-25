После второго соревновательного дня в активе нашей команды увеличилось количество наград.

На Олимпиаде в Токио завершился второй соревновательный день. По его итогам сборная Украины завоевала одну медаль и была в шаге от еще одной.

Вторую награду на Олимпиаде-2020 Украине принес фехтовальщик Игорь Рейзлин - он выиграл бронзу.

Итоги выступления украинских спортсменов 25 июля

Дзюдо

Георгий Зантарая, который был чемпионом мира по дзюдо, на третьей Олимпиаде подряд потерпел неудачу. На этот раз 33-летний борец смог преодолеть лишь первый круг, но затем уступил словенцу.

Стрельба

Опытная Елена Костевич представляла Украину в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Украинка остановилась в шаге от медали - она заняла четвертое место.

Среди мужчин сборную Украины представляли Олег Царьков и Сергей Кулиш, однако оба провалились. Олег финишировал на 40-м месте, а Сергей - на 29-м.

Фехтование

Шпажист Игорь Рейзлин принес Украине бронзовую медаль. А Богдан Никишин и Роман Свичкар выбыли после первой же схватки.

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Бокс

24-летний украинец Ярослав Харцыз дрался против чемпиона мира 2013 года - азербайджанца Джавида Челебиева. Единогласным решением судей победу одержал Джавид, а Ярослав таким образом прекратил свое выступление на стадии 1/16 финала.

Велоспорт

Велогонщица Валерия Кононенко приняла участие в групповой шоссейной велогонке. Она не смогла даже доехать до финиша. Кононенко оказалась в числе 19-и спортсменок, для которых трасса оказалась слишком сложной, и они решили сойти с дистанции.

Теннис

Второй день теннисного турнира прошел для Украины хорошо. Хоть это были и нервные победы, но от этого они не менее ценны. Сестры Киченок устроили настоящий камбэк в парном разряде против дуэта из Индии, а Элина Свитолина смогла дожать немку Лауру Зигемунд.

Спортивная гимнастика

Состоялась квалификация в спортивной гимнастике среди женщин. Единственной представительницей Украины была Диана Варинская. 20-летняя киевлянка не смогла пройти квалификацию хотя бы в одном виде.

Это уже на третьей Олимпиаде подряд Украина не будет представлена в финалах в женской спортивной гимнастике.

Настольный теннис

Украинка Маргарита Песоцкая сенсационно уступила индуске - 3:4.

Плавание

Украинская пловчиха Дарья Зевина не смогла преодолеть квалификацию в заплыве на спине на дистанции 100 метров. В сводной таблице Зевина заняла 30-е место, а в финал лишь 16 спортсменок получают путевки. 29 июля Дарья имеет шанс реабилитироваться. 26-летняя киевлянка будет соревноваться в квалификации на спине на 200 метров.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Дарья Белодед завоевала бронзовую награду в первый игровой день.

Автор: Артем Будрин