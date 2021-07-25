Елена Костевич была одной из главных надежд Украины на золотую медаль.

Опытная Елена Костевич заняла четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

36-летняя спортсменка уже имеет опыт громкого триумфа на Олимпиаде. Она выигрывала золотую медаль в Афинах-2004. Однако в этом году к пьедесталу Елена так и не подобралась.

Костевич попала в восьмерку лучших стрелков, которые боролись за медали. Украинка в напряженной борьбе с китаянкой билась за бронзу, но в итоге финишировала ниже.

Первое место завоевала представительница команды ОКР Виталина Бацарашкина, серебро досталось Антоанете Костадиновой из Болгарии, бронза оказалась на шее у китаянки Цзян Рансинь.

Олимпиада-2020, женщины, пулевая стрельба из пистолета на 10 метров

1. Виталина Бацарашкина (ОКР) - 240,3 балла

2. Антоанета Костадинова (Болгария) - 239,3

3. Цзян Рансинь (Китай) - 218,0

4. Елена Костевич (Украина) - 197,6

Напомним, что за день до выступления Костевич Павел Коростылев тоже финишировал четвертым в мужской стрельбе.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу.

Автор: Артем Будрин