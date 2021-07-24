Украинец Павел Коростылев занял четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на Олимпийских играх в Токио.
Украинец занял четвертое место в квалификации, а затем добрался до четверки лучших. Перед последним выстрелом Коростылев держался в тройке лучших, но дрогнул и выбил 8,4.
Этот выстрел оставил его за пределами призовой тройки. Коростылев завершил соревнования, набрав 198,9 баллов, а до попадания в топ-4 ему не хватило 0,5 балла - китаец Вей Пан прошел дальше с результатом 199,4.
Отметим, что Коростылев остановился в шаге от первой олимпийской медали в истории Украины в этой дисциплине у мужчин.
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Бронзовым призером стал Вей Пан, серебро выиграл серб Дамир Мичек, а золото - иранец Джавад Фаруги.
Украина на Олимпийских играх в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов: состав команды был объявлен в июле. Они выступят в 29 видах.
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- Была представлена форма украинской сборной, но не все болельщики оценили ее.
- За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
- На церемонии открытия флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.