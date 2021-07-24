Павел Коростылев не справился с волнением в решающий момент.

Украинец Павел Коростылев занял четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

Украинец занял четвертое место в квалификации, а затем добрался до четверки лучших. Перед последним выстрелом Коростылев держался в тройке лучших, но дрогнул и выбил 8,4.

Этот выстрел оставил его за пределами призовой тройки. Коростылев завершил соревнования, набрав 198,9 баллов, а до попадания в топ-4 ему не хватило 0,5 балла - китаец Вей Пан прошел дальше с результатом 199,4.

Отметим, что Коростылев остановился в шаге от первой олимпийской медали в истории Украины в этой дисциплине у мужчин.

Читайте такжеНа Олимпийских играх выступили первые украинские спортсмены (фото)

Бронзовым призером стал Вей Пан, серебро выиграл серб Дамир Мичек, а золото - иранец Джавад Фаруги.

Украина на Олимпийских играх в Токио: главное

Автор: Антон Дударь